Türkiye’de yatırımcıların son dönemde yoğun ilgi gösterdiği granül gümüş piyasasında denetimler artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle internet üzerinden mevzuata aykırı şekilde yapılan gümüş satışlarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri devreye aldı. Yapılan incelemeler kapsamında bazı satışların küçük poşetler veya plastik kaplar içinde gerçekleştirildiği tespit edildi.

İNTERNET SATIŞLARI MERCEK ALTINDA

Yetkililer, çevrim içi platformlarda granül formda gümüşün şeffaf poşetler ya da plastik kavanozlar içinde satıldığına dair bildirimler aldıklarını söylediler. Bu tür satışların yürürlükteki mevzuata uygun olmadığına dikkat çekilerek, tespit edilen işlemler için yasal süreç başlatıldığı ifade edildi.

SADECE YETKİLİ KURUMLARIN ÜRÜNLERİ SATILACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, mevzuatta Türkiye’de işlenmemiş kıymetli madenlerin alım satımı sadece belirli kurumlar aracılığıyla yapılabiliyor. Darphane, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından lisans verilen rafineriler ile Borsa İstanbul’un rafineriler listesinde yer alan kuruluşların ürettiği ürünler bu kapsamda işlem görebiliyor. Bu kurumlar dışındaki satışlar ise yasal kabul edilmiyor.

GRANÜL GÜMÜŞTE YENİ DÜZENLEME

Yeni kurallara göre piyasaya sunulan granül gümüşlerin mühürlü torba içinde satılması gerekiyor. Ambalaj üzerinde ürünün ayarı, ağırlığı, rafineri adı veya amblemi ile üretim tarihinin yer alması zorunlu olacak. Bu şartları taşımayan ürünlerin alım satımı yasaklanırken, kurallara aykırı işlemler hakkında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında işlem yapılabilecek.