Gümüş fiyatları 31 Mart sabahına hareketli bir başlangıç yaptı. Gece saatlerinde yaşanan geri çekilmenin ardından ivme kazanan değerli metal, kısa sürede kayıplarını telafi ederek yönünü yukarı çevirdi.

GRAM GÜMÜŞ 105 TL SINIRINA DAYANDI

Gümüşün gram fiyatı, gece saatlerinde 98,72 TL seviyelerine kadar gerileyerek yatırımcıda kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Ancak sabaha karşı gelen alımlarla birlikte hızla yükselen fiyatlar, gün içinde 104,94 TL ile zirve noktasını test etti. TSİ 09.37 itibarıyla gram gümüş piyasalarda 103,18 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

ONS GÜMÜŞTE TOPARLANMA SİNYALİ

Küresel piyasalarda ons gümüş tarafında da benzer bir tablo hakim. Gece en düşük 69,06 dolar seviyesini gören ons gümüş, kaydettiği yükselişle 73,47 dolara kadar tırmandı.

Güncel veriler ışığında TSİ 09.37 itibarıyla ons gümüşün satış fiyatı 72,08 dolar bandında dengelendi.

30 Mart - 31 Mart Fiyat Karşılaştırması

Dün ile bugün arasındaki değişim rakamlara şu şekilde yansıdı: