Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkileriyle mücadele eden Hindistan, dış ticaret dengesini korumak için radikal adımlar adımlarını sürdürüyor.

YENİ DÜZENLEME REJİMİ DEĞİŞTRDİ

Hindistan hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, gümüş külçe ithalat rejimi tamamen değiştirildi ve karar derhal yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle gümüş piyasası doğrudan hükümet denetimine tabi olacak.

Gümüş ithalatının "kısıtlı" kategoriye alınmasıyla birlikte, artık sadece Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (DGFT) tarafından özel olarak lisanslanmış sevkiyatların ülkeye girişine izin verilecek.

Başbakan Narendra Modi hükümeti, iç talebi baltalamak ve rupiyi korumak amacıyla daha önce hem altın hem de gümüş üzerindeki ithalat gümrük vergilerini iki katından fazla artırmıştı.

GÜMÜŞ FİYATLARINA ETKİSİ

Hindistan, dünyanın en büyük gümüş tüketicilerinden ve ithalatçılarından biri. Yılda yaklaşık 12 milyar dolarlık devasa bir gümüş alımı gerçekleştiriyorlar. Gümüşte alıcı azalınca, uluslararası piyasada gümüşün değeri düşüş yönlü baskılanır.

İşte Hindistan'ın yeni hamlesinin gümüş piyasaları üzerinde etkileri:

Küresel Piyasalar Üzerinde Baskı (Aşağı Yönlü): Hindistan'ın ithalatı zorlaştırması ve sınırlandırması, küresel gümüş talebinin kısa vadede ciddi şekilde düşeceğini ifade ediyor. Dünyanın en büyük alıcılarından birinin talebinin bıçak gibi kesilmesi, uluslararası gümüş fiyatlarında (Ons gümüş) aşağı yönlü bir baskı yaratabilir.

Hindistan İç Piyasasında Fiyat Artışı (Yukarı Yönlü): Ülke içinde gümüş arzı kısıtlanacağı ve lisans süreci nedeniyle piyasaya mal girişi yavaşlayacağı için Hindistan iç pazarında gümüşün yerel fiyatı ve fiziki gümüş primleri yükselecektir.

Kayıt Dışı Ticaret Riskleri: Gümrük vergilerinin yüksek olması ve üzerine gelen bu ithalat kısıtlaması, Hindistan içinde gümüş kaçakçılığını (kara borsayı) tetikleyebilir; bu da resmi olmayan paralel bir piyasa fiyatı oluşturabilir.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş fiyatları 14 Mayıs Çarşamba gününden itibaren sert düşüşler yaşamaya başladı. Ons gümüş 89,11 dolar seviyesinden sert düşüş yaşayarak haftayı 75,99 dolara gerilla kapattı. Gümüşte bu kayıp yüzde 14'ü aştı.

Gram gümüşte de kayıpların olduğu görülüyor. Gram gümüş 14 Mayıs Çarşamba günü 128,92 liradan sert düşüş yaşayarak haftayı 110,54 liradan tamamladı. Gram gümüşte kayıp yüzde 14'ü aştı oldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.