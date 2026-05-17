Türk turistlerin yoğun şekilde ziyaret ettiği şehirlerde biri olan Venedik'te ilginç bir ceza uygulanıyor. Venedik denince akla gelen o romantik güvercinli fotoğraflar artık tarihe karıştı. 2008 yılından bu yana San Marco Meydanı’nda kuşlara yem atmak yasak ve bu kuralı ihlal edenleri dudak uçuklatan cezalar bekliyor.

ARTIK GÜVERCİN BESLEMEK YASAK

İtalya’nın "Sular Şehri" Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlarken, şehrin tarihi dokusunu korumak için dünyanın en ilginç yasaklarından birini uyguluyor. Bir zamanlar meydandaki büfelerde güvercin yemi satılmasına izin veren yerel yönetim, radikal bir kararla bu geleneğe son verdi.

TARİHİN DÜŞMANI GÜVERCİN DIŞKISI

Venedik'in bu sevimli canlılara karşı neden bu kadar katı olduğunun cevabı ise kuşların masumiyetinde değil, arkalarında bıraktıkları izlerde saklı.

Kimyasal Aşınma: Güvercin dışkısı yüksek oranda asidiktir. Bu asit, Venedik’in binlerce yıllık mermer heykellerini, bazilikalarını ve paha biçilemez tarihi binalarını kelimenin tam anlamıyla "eritiyor".

Restorasyon Maliyeti: Şehir yönetimi, kuşların verdiği zararı onarmak için her yıl milyonlarca euro harcamak zorunda kalıyor. Yetkililer, besleme yasağı sayesinde kuş nüfusunu kontrol altında tutarak bu maliyeti düşürmeyi hedefliyor.

Yasak sadece mimariyi korumakla ilgili değil. Uzmanlar, meydandaki aşırı güvercin yoğunluğunun halk sağlığını tehdit eden hastalıkların yayılma riskini artırdığını ve kuşların binaların aralarındaki küçük çatlaklara yuva yaparak yapısal hasara yol açtığını belirtiyor.

BİLMEMEK KURTULMAK İÇİN YETERLİ OLMUYOR

Eğer San Marco Meydanı’nda çantanızdan çıkardığınız bir parça ekmeği kuşlara atarken yakalanırsanız, 50 ile 500 euro(2.600 ile 26.000 TL) arasında değişen bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şehirdeki gizli sivil polisler ve güvenlik kameraları bu konuda oldukça titiz çalışıyor.

Bu ceza Avrupa'da Euro bazlı yaşayan biri için çok yüksek olmasa da Avrupa'ya gezmek için giden Türk turistler için ciddi bir ücret olarak görülüyor. Tatil için ayırdığınız bütçenin ciddi bir kısmı bu basit hata nedeniyle ellerinizin arasından kayıp gidebilir.

GEZGİNLERE ÖNEMLİ TAVSİYE

Venedik’te hatıra fotoğrafı çektirmek istiyorsanız, kuşlara yem vermek yerine şehrin eşsiz kanallarını veya gondol sefalarını tercih etmeniz cüzdanınız için çok daha sağlıklı olacaktır. Unutmayın, Venedik'te sadece kuşları değil, aynı zamanda tarihi de beslememek gerekiyor!