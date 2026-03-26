2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Romanya, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir buçuk ay oldu sakatlığım olalı. Bir buçuk ay sürdü. Mental olarak biraz moralim düşüktü. Üst üste fiziksel problemler psikolojimi bozdu ama ayakta durmaya çalıştım. Juventus maçında oynadım, ödem tuttu. Döndüm, bir daha sakatlık oldu. Ben moralimi yüksek tutmaya çalıştım bu maç için, çok çalıştım. Inter bana yardımcı oldu bu konuda, Mister Chivu bana çok yardım etti, ona teşekkür ediyorum. Herkes sahada görevini yapmaya çalışıyor. Biz genç, mücadeleci, dinamik bir takımız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lucescu bizi iyi tanıyor, ona göre hazırlamış. İlk yarı daha iyi arkaya koşular yapabilirdik. Ayağımıza çok top istedik, öndekiler zorlandı, defansı iyi kapattılar. İkinci yarıya arkaya topla Ferdi golü attı, 1-0 oldu bizim oldu."