İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu için çıkan transfer iddialarına yanıt veren Stipic “Genel bir kural olarak söylentiler hakkında yorum yapmam, ancak bu durumda gerçekleri kesin bir şekilde açıklığa kavuşturmam benim için önemli. Hakan Çalhanoğlu’nun Inter Milan ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve hem İtalya’da hem de Inter’de çok mutlu." ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞME OLMADI'

Galatasaray iddialarına da yanıt veren Stipic "Galatasaray’a olası bir transferle ilgili kamuoyundaki spekülasyonlar geçmişte de defalarca gündeme geldi ve şimdi yeniden ortaya atılıyor. Ancak gerçekler çok açık: Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir noktada somut bir girişim ya da talep olmadı.

Hakan şu anda tamamen en önemli konuya odaklanmış durumda. Inter Milan, Serie A şampiyonluğu (Scudetto) mücadelesi ve takımıyla birlikte başarıya ulaşmak istiyor. Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası’na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada milli takım kaptanı olarak ülkesine liderlik edecek olması onun için çok özel bir onur ve her şey anlamına geliyor.” diye konuştu.