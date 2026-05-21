Hatay genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış; Antakya, Defne, Samandağ ve Reyhanlı ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Sel sularının köprüleri yıktığı, yolları çökerttiği ve tarım arazilerini göle çevirdiği kentten acı haberler geldi. Toprak kayması ve su baskınları nedeniyle can kaybı 2'ye yükselirken, il genelinde eğitime ara verildiği açıklandı.

CAN KAYBI İKİYE YÜKSELDİ

Yağışın en acı bilançosu Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşandı. Yamaçta yer alan tek katlı müstakil bir ev, sağanağın tetiklediği toprak kayması nedeniyle büyük bir gürültüyle yola doğru çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin enkaz altında zamana karşı yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye ulaştı. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ASİ NEHRİ TAŞTI

Şiddetli yağış nedeniyle debisi hızla yükselen Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar meydana geldi, nehir kenarındaki araçlar sular altında kaldı. Samandağ ve Antakya'yı birbirine bağlayan kara yolundaki bir köprü ile bazı yollarda çökmeler oluştu; park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Reyhanlı ilçesindeki Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde çok sayıda evin bodrum ve giriş katını su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kayıklarla tahliye edildi. Çöğürlü ve Yeşilada mahallelerinde göle dönen cadde, sokak ve tarım arazilerinin vahameti ise dron kameralarına yansıdı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yaşanan sel felaketi ve ulaşımdaki aksamalar nedeniyle Hatay genelinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Trafik güvenliği açısından Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Sabah saatleri itibarıyla yağışın hızını kesmesiyle birlikte Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su tahliyesi, balçık temizliği ve kapanan yolları yeniden açmak için kent genelinde geniş çaplı bir çalışma başlattı.