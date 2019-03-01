Gülse Birsel, Supradyn Energy Focus’un marka yüzü oldu

Supradyn ailesinin yeni üyesi Supradyn Energy Focus’un reklam filminde; aynı anda köşe yazarlığı, senaristlik, oyunculuk gibi birden fazla alana odaklanması gereken Gülse Birsel, başarıya nasıl odaklandığının sırrını paylaşıyor.

Yazar ve oyuncu Gülse Birsel, başarıya odaklanmak isteyenlerin destekçisi olarak Supradyn ürünleri arasında yerini alan Yeni Supradyn Energy Focus'un marka yüzü oldu. Yeni reklam filmi, Gülse Birsel'in başarıya odaklanması gereken yoğun temposundaki sırrını konu alıyor. İzleyici, reklam filminde, Birsel'in Supradyn Energy Focus kullanıcısı olduğunu görüyor.

12 vitamin, 9 mineral, Ginseng ve Polifenol içeren yeni ürün, geliştirilmiş formülü sayesinde, stresli geçen yoğun iş temposuna ve çalışma dönemlerine özel multivitamin ve mineral desteği sağlıyor.