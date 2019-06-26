Kendall+Kylie sadece Deichmann’da



Yeni sezonu ile dünyanın en heyecan verici metropollerine seyahat için ilham veren Deichmann, stil tutkunlarına çok özel bir çanta koleksiyonu sunuyor! Amerikalı yıldızlar Kendall ve Kylie Jenner’ın Deichmann için tasarladığı ‘Kendall+Kylie’ koleksiyonu bu yaz kombinlerin tamamlayıcısı olmaya hazır.

Deichmann ile ikinci kez bir araya gelen Jenner kardeşler, sezonun en önemli trendlerinden olan holo ve metalik efektleri, afiş tarzı XL-logoları, canlı renkleri karşımıza çıkarıyor. Gündelik stilin bir parçası olacak koleksiyon 23 farklı modelle de her zevke hitap ediyor.

