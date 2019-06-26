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Kendall+Kylie sadece Deichmann’da
Kendall+Kylie sadece Deichmann’da
Dünyanın en ünlü kardeşlerinden Kendall ve Kylie Jenner Deichmann için özel bir çanta koleksiyonu hazırladı. 23 parçadan oluşan koleksiyonda, gündelik stilin tamamlayıcısı olan çantalar bulmak mümkün.
Alışveriş 26 Haziran 2019 - 16:20


Yeni sezonu ile dünyanın en heyecan verici metropollerine seyahat için ilham veren Deichmann, stil tutkunlarına çok özel bir çanta koleksiyonu sunuyor! Amerikalı yıldızlar Kendall ve Kylie Jenner’ın Deichmann için tasarladığı ‘Kendall+Kylie’ koleksiyonu bu yaz kombinlerin tamamlayıcısı olmaya hazır.
Deichmann ile ikinci kez bir araya gelen Jenner kardeşler, sezonun en önemli trendlerinden olan holo ve metalik efektleri, afiş tarzı XL-logoları, canlı renkleri karşımıza çıkarıyor. Gündelik stilin bir parçası olacak koleksiyon 23 farklı modelle de her zevke hitap ediyor.

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