Lacoste 85’inci yılını sergiyle kutluyor

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Bugün klasik LACOSTE polo tişört olarak anılan eşsiz ‘piqué' kumaşından dokunan kısa kollu tişört modası, 1933 yılında Fransız tenis şampiyonu René Lacoste tarafından başladı. Klasik tarzda dokunmuş uzun kollu gömlekle yer değiştirerek erkek modasında bir devrim yaratan bu tişörtlerle birlikte yeni bir stil anlayışı belirdi.

Tam 85 yıldır kaliteyi, rahatlığı ve şıklığı titizlikle bir arada sunmayı başaran Lacoste, giyimden aksesuara her aşamada inovatif yaklaşımlarından, yenilikçi vizyonundan ve yaratıcılığından da asla ödün vermiyor.

Bu yıl 85. yaşını kutlayan Lacoste, 20 Eylül İstinye Park Orta Alan'da kurulan bir sergiyle 1 Ekim'e kadar zamanda bir yolculuğa çıkıyor ve René Lacoste'un mirasını bugüne taşıyor.

Bir sanal gerçeklik deneyimine dönüşen sergide 85 yıllık marka serüveninin önemli mihenk taşlarının yanı sıra, farklı dönemlere özgü koleksiyonları, renkli işbirlikleri, gözlükten saate farklı ürünleri ve

Timsah serüvenine ışık tutan logo örneklerini yakından görmek mümkün.

