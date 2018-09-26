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Lacoste 85’inci yılını sergiyle kutluyor
Lacoste 85’inci yılını sergiyle kutluyor
Timsah’ın 1933 yılında bir tenis kortunda başlayan macerası, 85 yılın ardından ilk günkü heyecanıyla spor şıklığa yön vermeye devam ederken, tüm bu unutulmaz hatıralar bir sergide toplandı...
Alışveriş 26 Eylül 2018 - 16:19

Bugün klasik LACOSTE polo tişört olarak anılan eşsiz ‘piqué' kumaşından dokunan kısa kollu tişört modası, 1933 yılında Fransız tenis şampiyonu René Lacoste tarafından başladı. Klasik tarzda dokunmuş uzun kollu gömlekle yer değiştirerek erkek modasında bir devrim yaratan bu tişörtlerle birlikte yeni bir stil anlayışı belirdi.
lacoste85-yil4Tam 85 yıldır kaliteyi, rahatlığı ve şıklığı titizlikle bir arada sunmayı başaran Lacoste, giyimden aksesuara her aşamada inovatif yaklaşımlarından, yenilikçi vizyonundan ve yaratıcılığından da asla ödün vermiyor.
lacoste85-yil2Bu yıl 85. yaşını kutlayan Lacoste, 20 Eylül İstinye Park Orta Alan'da kurulan bir sergiyle 1 Ekim'e kadar zamanda bir yolculuğa çıkıyor ve René Lacoste'un mirasını bugüne taşıyor.
lacoste85-yil3Bir sanal gerçeklik deneyimine dönüşen sergide 85 yıllık marka serüveninin önemli mihenk taşlarının yanı sıra, farklı dönemlere özgü koleksiyonları, renkli işbirlikleri, gözlükten saate farklı ürünleri ve
Timsah serüvenine ışık tutan logo örneklerini yakından görmek mümkün.
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