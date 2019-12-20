MAC ile yeni yılda yıldız sensin

MAC, ‘Starring You’ koleksiyonu ile dikkat çekiyor. Hafif yansımalı tonlardan, yüksek ışıltılı metaliklere uzanan, farklı yansıma ve bitişlere sahip ve kolay uygulanabilen koleksiyon, oldukça sofistike ve zarif.

Parıltılı Kiss Of Stars Lipstick, göz alıcı ışıltılı altı tonuyla kremsi bir bitiş sunuyor. Makyaj çantanızın olmazsa olmaz ürünlerinden yenilenen Spellbinder Shadow, manyetik yüklü iyonize pigmentler sayesinde göz kapaklarına sabitleniyor. Aynı zamanda dört yoğun kadifemsi tonuyla çok boyutlu bir renk sağlıyor.

Renk koleksiyonu ayrıca altı farklı ışıltılı Lipglass tonu, yüz için iki adet Opalescent Powder, bir Powerpoint Eye Pencil, bir Lush Lash seti ve bir Star Studs dudak süsleme aksesuarı sunuyor. Tüm koleksiyon ışıldayan paketleriyle yalnızca sınırlı sayıda!

