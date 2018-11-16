Medikal estetikte yeni trend: Kadının duygusal kodları

Allergan Türkiye Genel Müdürü Kaniye Onat’ın ev sahipliğinde 15 Kasım Perşembe günü gerçekleşen toplantıya sunumlarıyla katılan Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Karataş ve Allergan Türkiye Medikal Estetik İş Birimi Direktörü Cemil Dedeoğlu; dünyada ve Türkiye’de gelişen Medikal Estetik Trendlerini ve son yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı

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Global biyofarmasötik şirketi Allergan Türkiye, 15 Kasım Perşembe günü Medikal Estetik Trendleri'nin paylaşıldığı toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıya sunumlarıyla katılım gösteren Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Karataş ve Allergan Türkiye Medikal Estetik İş Birimi Direktörü Cemil Dedeoğlu da Türkiye'de son yıllardaki medikal estetik trendlerinde değişen yaklaşımları ele aldılar.

Medikal estetikte yeni bir dil: Duygusal Kodlar

Toplantıda konuşan Dr. Mustafa Karataş ise dünyada ve Türkiye'deki güzellik trendlerine ve medikal estetikte duygu odaklı yaklaşımın önemine değindi. Karataş “Medikal Estetik konusunda yapılan son araştırmalar gösteriyor ki kadınlarda duygusal kodlar ön plana çıkıyor” dedi