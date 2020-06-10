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Misbahçe’nin yeni mucizesi
Misbahçe’nin yeni mucizesi
Kendi diktikleri zeytin ağaçları ile serüvenleri başlayan Misbahçe ailesinin Aydınlatıcı & Leke Karşıtı Konsantre adlı yeni ürünü, bitkisel olmasıyla dikkat çekiyor...
Alışveriş 10 Haziran 2020 - 10:20

Ayvalık'ın büyüleyici bahçelerinden yola çıkan doğal cilt bakım ürünleri markası Misbahçe, doğanın gücünü yüksek teknoloji ile birleştiriyor. Markanın en yeni ve inovatif ürünü, Aydınlatıcı & Leke Karşıtı Konsantre yüzde 100 bitkisel aktifleri sabit ve aromatik yağlarla bir araya getirerek cilt lekelerini aydınlatıyor, canlı ve sağlıklı bir cilt vadediyor.
Ürün koyu lekelerde yüzde 52'ye kadar melanin miktarını azaltıyor, hiperpigmentasyonu elimine ediyor. Gücünü içeriğindeki yüksek teknoloji ile elde edilen Hatmi, Meyan Kökü ve Pirinç Kepeği aktiflerinden alan ürün renk tonunu beyazlatıyor, aydınlatıyor ve cildinizin ışığını ortaya çıkarıyor. Formülde aktif içeriklerin yanı sıra lekelere karşı etkisiyle bilinen Havuç Tohumu, Vetiver, Bergamot, Sandal Ağacı ve Itır, Gül gibi lekelere karşı etkili uçucu yağlar bulunuyor.