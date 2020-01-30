Oysho’dan ‘Animal skin’ desenler

Yeni Oysho Sport koleksiyonu animal skin desenlerden ilham alıyor ve hem spor yapmak hem de sokak stili için tasarlanan look’larının kullanışlılığı ile dikkat çekiyor.

Koleksiyon 50 faktör güneş korumalı, yüksek dayanıklı kumaşlardan üretilmiş, aşınmaya daha yüksek dirençli ve hareket kabiliyetini kısıtlamadan beli şekillendiren silikon parçalı toparlayıcı taytlardan oluşuyor.



Tie dye ve doğal renklerde yeni print’ler, farklı patronlarda color block’lu tişörtler, soft touch sweatshirtler, suya dayanıklı dolgulu parkalar ve desenli tül kumaşlı uzun kollu bir body ile kombinleniyor. Hem spor salonunda hem de dışarıda giyilebilecek urban stilde bir koleksiyon.