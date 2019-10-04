Özge Gürel marka yüzü oldu

Vizyona giren Annem filmi ile dikkatleri üzerine çeken Özge Gürel, şimdi de Penti markasının yeni reklam yüzü oldu. Haber, bir partiyle duyuruldu. Ünlü oyuncunun ev sahipliğinde gerçekleşen eğlenceli partiye ünlü isimler de katılım gösterdi.

Reklam filminin ilk kez görücüye çıktığı partide Özge Gürel ‘Sizce güzellik nedir?’ sorusunu yanıtladı ve “Yeni dünya düzeninde güzellik algısı ikna olmak üzerine kurulu bence. Bir şeyler güzel deniyor ve hepimiz bir süreliğine de olsa buna ikna oluyoruz. Oysa ki güzellik; farklılıklarını kabul etmek ve sevmek. Sana ait olanı benimsemek. Tüm zamanların değişmeyen tek güzellik kuralı kendin olmak ve iyi hissetmek. Ve tabii ki, şartlar ne olursa olsun anda kalıp, yaşadığımız her şeyin güzelliğini hissedebilmek” dedi.