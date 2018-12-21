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Şıklığıyla yılbaşının yıldızı olmak isteyenler, Hepsiburada’da buluşuyor
Şıklığıyla yılbaşının yıldızı olmak isteyenler, Hepsiburada’da buluşuyor
Hepsiburada, moda kategorisine özel olarak hayata geçirdiği 'Modanın Yıldız Ürünleri' kampanyası ile yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor.
Alışveriş 21 Aralık 2018 - 14:46

Hepsiburada, yılın son indirimlerini ‘Modanın Yıldız Ürünleri’ sayfasında bir araya getirerek, yeni yıla özel yıldızlı moda indirimlerini başlattı. Yeni yılda partinin yıldızı olmak isteyenler ya da yılbaşı davetlerinde kombiniyle yıldız gibi parlamak isteyenler, aradıkları tüm ürünleri Hepsiburada'da bulabiliyor.
hepsi-burada3Kısa paçalı parlak pantolon ve tulumlar, yeni yıl ruhuna uygun kırmızı ve simli elbiseler, volanlı etek ve payetli bluzlara kadar birbirinden şık yüzlerce çeşit ürün, avantajlı fiyatlar ve Hepsiburada güvencesiyle müşterilere sunuluyor. Avantajlı indirimlerin yanı sıra yeni yıl kombinlerini bir an önce denemek isteyenler için Hepsiexpress'in aynı gün teslimat seçeneği de kullanabiliyor.
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