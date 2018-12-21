Şıklığıyla yılbaşının yıldızı olmak isteyenler, Hepsiburada’da buluşuyor

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Hepsiburada, yılın son indirimlerini ‘Modanın Yıldız Ürünleri’ sayfasında bir araya getirerek, yeni yıla özel yıldızlı moda indirimlerini başlattı. Yeni yılda partinin yıldızı olmak isteyenler ya da yılbaşı davetlerinde kombiniyle yıldız gibi parlamak isteyenler, aradıkları tüm ürünleri Hepsiburada'da bulabiliyor.

Kısa paçalı parlak pantolon ve tulumlar, yeni yıl ruhuna uygun kırmızı ve simli elbiseler, volanlı etek ve payetli bluzlara kadar birbirinden şık yüzlerce çeşit ürün, avantajlı fiyatlar ve Hepsiburada güvencesiyle müşterilere sunuluyor. Avantajlı indirimlerin yanı sıra yeni yıl kombinlerini bir an önce denemek isteyenler için Hepsiexpress'in aynı gün teslimat seçeneği de kullanabiliyor.

