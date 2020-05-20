Virüs ve bakterilere karşı buhar teknolojisi

Corona virüsü salgınıyla mücadelede hijyen en önemli silahların başında geliyor. Çoğu kişi hijyeni sağlamak için farklı temizlik malzemelerinden, kimyasallardan yararlanıyor. Araştırmalar, virüsün 56 derece üzerindeki sıcaklıklarda inaktif hale geldiğini, yaklaşık 100 derece buhar gücüyle virüs ve bakterileri yok etmenin mümkün olduğunu gösteriyor.



Kärcher buharlı temizlik makineleri, parke ve laminat döşemeler, fayans, armatür, aspiratör, ocak, lavabo, duş kabin, derz araları, pencere ve hatta ocak, aspiratör gibi temizlenmesi bir hayli zor mutfak gereçleri de dahil son derece geniş bir kullanım alanına sahip. Kärcher buharlı temizlik makinelerinden SC3, 1 litre musluk suyu 30 saniye içerisinde su buharı üretebiliyor ve bu da yaklaşık 75 metrekarelik bir alanın kolayca temizliği anlamına geliyor. Su, sıcak buhar şeklinde püskürtüldüğünde çok düşük bir yüzey gerilimine sahip olduğu için en ince damlaların bile kirin altına süzülmesine izin vererek kiri söküp atıyor.