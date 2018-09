Yeni küresel marka kampanyasıyla yeni nesil kaşifler geliyor

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kampanya, yıllar boyu The North Face için bir ilke haline gelmiş olan; keşfetmenin hayatı değiştirdiği gerçeğinin de bir devamı ve kanıtı niteliğinde. Kurulduğu ilk günden beri, yenilikçi ürün ve teknolojileri ve Explore Fund™ gibi yardım kuruluşları ile kaşiflerin keşif serüvenine katkıda bulunan marka, New Explorers kampanyası ile keşfetmenin tanımını genişletiyor.

The North Face Global Pazarlama Müdürü Tom Herbst; “Geçtiğimiz 50 yıl boyunca keşfin fiziksel sınırlarını zorladık ve ileride de buna devam ediyor olacağız. Bununla birlikte keşfetmenin ve araştırmanın daha fazla yolu ve metodu olduğunu da biliyoruz. Bir dağcı ya da müzisyen olabilirsiniz, bizi kaşif olarak birleştiren şey yeni bir şey denerken cesaretle birleşen merak duygusunun ortak zihniyetidir. Bu kampanya, geleneksel dağ sporlarının yanı sıra müzik ve sanat alanındaki farklı kültürel noktalar aracılığıyla keşif ruhunu genişletmek için çalışacaktır.”

Kampanya ile birlikte yeni kaşifleri kutlamak için, aralarında Pi’erre Bourne, snowboardcu Jess Kimura, film yapımcısı Jimmy Chin, piyanist Okiem ve dublör oyuncusu Marie Mouroum'un bulunduğu müzisyenler, sporcular ve aktivistlerin rol aldığı bir dizi kısa film yayınlayacak. Böylece bu yeni keşif anlayışı somut olarak da gözler önüne serilecek.

Marka, özellikle Avrupa'da, bu kaşiflerle bağlantı kuruyor ve bir dizi ücretsiz yerel etkinlikle vizyonunu hayata geçiriyor. Her biri kaşifler tarafından seçilecek ve duyurulacak mekânlarla, tüm katılımcıları kendi konfor bölgelerinin dışına çıkmaya ve kendi ortamlarını yeni yollarla keşfetmeye teşvik ediyorlar.