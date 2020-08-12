Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Adnan Şen’in ikinci gururu!
Adnan Şen’in ikinci gururu!
Yaklaşık üç yıldır Amerika'da yaşayan Adnan Şen, kurduğu emlak şirketi ile Amerika'da haberlere konu oldu. Satışa çıkardığı malikaneler birer ay arayla 'corona virüsüne karşı en hijyenik yapı' seçilen Adnan Şen gururunu paylaşmaktan geri durmadı.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 12 Ağustos 2020 - 08:11

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden iş insanı Adnan Şen'in ABD'de kurduğu emlak şirketi, birer ay arayla gündeme geldi.

Şen, Temmuz ayında Amerika basınına konu olmuş ve satışa çıkardığı 19 milyon dolarlık malikane ‘Corona virüsüne karşı en hijyenik yapı’ seçilmişti.

Eşi Begüm Şen ve oğluyla birlikte Amerika’da yaşayan Adnan Şen sadece bir ay sonra aynı gururu ikinci kez yaşadı.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Beverly Hills‘deki bir diger projemiz de Covid’e karşı en hijyenik konut seçildi” ifadelerini kullandı.

Etiketler