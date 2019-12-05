Aşkı buldu, gençleşti

İstanbul ve dünya sosyetesinin yakından tanıdığı Mehmet Birgen, mutluluğu bir süredir birlikte olduğu 30 yaşındaki model Diana Osypenko’da buldu. 75 yaşındaki Birgen, genç sevgilisi ile adeta gençleşti.



Mehmet Birgen, geçtiğimiz yıl 12 yıllık eşi Dilek Birgen’den ayrılmıştı. Evliliklerinden iki çocukları bulunan çiftin ayrılıkları cemiyet hayatını bir süre meşgul etmişti. Mehmet Birgen, eski eşinin evlilikleri sırasında Doğuş Aydın isimli birisiyle birlikte olduğunu iddia etmiş ve “Karım, Japonya’ya da bu adamla birlikte gitti. Hatta iş seyahatlerim nedeniyle yurt dışında olduğum zamanlar eşim yasak aşkını geceleri evimizde ağırlıyormuş” demişti.



Mehmet Birgen, tüm bu yaşanılanların ardından eşinden 12 milyon TL tazminat talep etmişti. Dilek Birgen ise evliliklerin 2015’te fiilen bittiğini söyleyerek, “Eşim başka biriyle birlikte olduğumu ilk günlerden beri bilmekte ve bunu da normal karşılamıştır. Mehmet Birgen, 2 yıldır bekar gibi yaşıyor ve yılın yarısını arkadaşlarıyla seyahatlerde eğlenerek geçiriyor. Eşim 70 yaşında olduğunu ve bundan sonra sadece kendisi için yaşayacağını söylüyordu. Bununla da kalmayan eşim, ‘Boşanmıyorum ulan! Ben hayatımı yaşayacağım karılarla takılacağım sen de hayatını yaşa, kiminle istiyorsan onunla birlikte ol; hatta bulamazsan ben senin için bulayım. Bizim evliliğimiz açık evlilik, bu herkese kısmet olmaz’ diyordu” ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Birgen, geçtiğimiz yıl Dilek Birgen’den ayrıldıktan sonra aşkı Ukraynalı model Diana Osypenko’da buldu. Diana ile çektirdiği fotoğrafları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Birgen’in mutluluğu gözlerinden okunuyor.



Osypenko, 2016’da Miss Grand International’da yarıştmıştı. Birgen, aşkıyla ilgili de “Çok mutluyum. Diana daha önceki evliliğimden olan çocuklarımla da çok iyi anlaşıyor. ‘Aşkı buldum’ diyebilirim. Son derece mesuduz” demişti.



Yıllar önce Ajda Pekkan ile de aşk yaşayan Mehmet Birgen, daha sonra Amerikalı bir kadınla evlenmişti. Birgen, o evliliğinden doğan ve şu anda 30 yaşında olan kızına Ajda ismini vermişti.