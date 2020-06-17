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Berfu Yenenler, oğluyla havuz keyfi yaptı
Berfu Yenenler, oğluyla havuz keyfi yaptı
Ünlü oyuncu Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında oğlu Kuzey ile havuzda keyifli dakikalar geçirdiği anlara dair bir fotoğraf paylaştı.
Exclusive 17 Haziran 2020 - 12:12

Türkiye güzeli Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Çiftin oğulları Kuzey, aynı yıl dünyaya geldi. Yenenler ailesi, şu sıralar İstanbul’u terk ederek  orman içerisinde kiraladıkları evde hayatlarını sürdürüyor.

BERFU YENENLER OĞLUYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

2015 Miss Turkey yarışmasında 4. olan Berfu Yenenler, oğlu Kuzey ile havuzda eğlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Yenenler, yaptığı paylaşıma ise, “Kendimizi serin sulara bıraktık gitti ‘ notunu düştü.

Son güncelleme: 12:15 - 17.06.2020