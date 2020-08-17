Corona virüsünü yenen Ali Ebüyoğlu’na geçmiş olsun

26 Temmuz'dan bu yana dek ortalıkta görünmeyen ve gazetedeki yazılarına da ara veren Ali Eyüboğlu'nun sağlık durumu hakkında bazı duyumlar almış, ancak konduramamıştım. Eyüboğlu, yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalandığını duyurdu. 59 yaşındaki meslektaşım virüs salgınının başından beri uyulması gereken kurallara harfiyen riayet etmesine rağmen, uyarıları pek de önemsemeyen birinin virüsü eşine bulaştırması üzerine tedavi görmeye başlamış...

Eşinden corona virüsü kapan Eyüboğlu, oğlunda ve kendisinde hiçbir belirti olmamasına rağmen eşinin ısrarıyla hastanede test yaptırmış ve sonucunun pozitif çıktığını öğrenmiş. Evliliklerinin 31. yılına aynı hastanenin farklı odalarında giren Ali Eyüboğlu ve eşi çok şükür tedaviye yanıt vermiş ve sağlıklarına kavuşmuş.

Ali Eyüboğlu yaşadığı süreci YouTube kanalında şöyle anlattı:

“Beş günlük ilaç tedavim bitti, ama doktor taburcu etmedi. Çünkü sodyum ve potasyum değerlerim düşüktü. Sodyum için üç serum, potasyum için sabah akşam aldığım ilaç değerleri yükseltince 27 Temmuz akşamı yattığım hastaneden 3 Ağustos akşamüzeri taburcu oldum. Allah'a şükürler olsun ki evdeki 10 günlük tecrit döneminde de hiçbir rahatsızlığım olmadı. 13 Ağustos'taki son testin sonucu 14 Ağustos Cuma günü çıktı; Negatif”

Ben de bu vesileyle değerli dostum ve meslektaşım Ali Eyüboğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

BİLİNÇLİ BİREY OLARAK HAREKET EDİN

Önüne geçilemeyen bu illet hastalık sonucu hayatını kaybeden başta sağlık personellerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Maalesef henüz bu illet hastalığın çaresi bulunmuş değil. Birçok bilim insanı aşıyı bulmak için denekler üzerinde aylardır çalışıyor. Bu yüzden sanki böyle bir hastalığın bulaşma riski yokmuşcasına sorumsuzca davranan insanlara da, bilinçli bireyler olarak hareket etmelerini öneriyorum.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hareket etmek çok önemli. Kendinizi düşünmüyorsanız, yakınlarınızı, etrafınızdaki insanları düşünerek hareket etmenizi öneriyorum.