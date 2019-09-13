Derin Tutku ‘Uyanış’dan anlamlı mesaj: Denizlerimizde hayat uyanmalı

Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök, Koray Erkaya ve Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen’in ortak projesi olan ve Contemporary Istanbul'da sergilenen Derin Tutku 'Uyanış', denizlerimizdeki kirliliğe dikkat çekiyor.

Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök, yine başarılı bir projeye imza attı ve denizlerimizin kirliliğine dikkat çeken Derin Tutku ‘Uyanış’ı sanatseverler ile buluşturdu. Derin Tutku ‘Uyanış’, önceki gün Contemporary İstanbul'da özel gösterim ile açıldı.

Bu yılki sergisinde deniz kirliliğine dikkat çekmek isteyen Dinçkök'ün, Bimini Bahamalar ve Tulum Meksika'daki obruklarda (cenote) Şahika Ercümen ile gerçekleştirdiği dalışların çekimlerinden oluşan Video Art çalışmasına İklim Tamkan müziğiyle hayat verirken, serginin küratörlüğünü Koray Erkaya üstleniyor.

Serginin verdiği mesaj ise oldukça anlamlı: ‘Her geçen gün kirlenen denizlerimizde hayat yeniden uyanmalı' teması işlenerek denizlerin ekosistemine zarar veren tüm çevresel faktörlere dikkat çekmek isteniyor. Sanatçılar, küresel ısınma ve kirliliğin sona ermesini ve denizdeki mucizevi yaratıkların yeniden doğumunu arzuluyor.



‘Derin Tutku Uyanış' sergisi 12-15 Eylül tarihleri arasında Contemporary İstanbul'da ziyaret edilebilecek.