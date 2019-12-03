Evlilik kararının ardındaki sürpriz iddia

Oyuncu Naz Elmas, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu sevgilisi iş insanı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan oyuncu Naz Elmas her ne kadar özel hayatıyla göz önüne çıkmamaya çalışsa da sürpriz bir karar ile gündeme geldi. Elmas, bir yıldır birlikte olduğu iş insanı Erol Özmandıracı ile evlilik kararı aldı. Çiftin ailelerinin de tanıştığı biliniyor…

Sevgililerin evlilik kararı almasının arkasında ise sürpriz bir iddia bulunuyor. Yüzündeki şişliklerle geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan Elmas’ın 2 aylık hamile olduğu konuşuluyordu. Yakın çevresinin “Hamile misin?” sorularına ise Elmas’ın “Değilim” cevabı verdiği de kulağıma gelenler arasında…

Mutluluklarını nikah masasına oturarak pekiştirecek olan çift ile ilgili bu iddiaların doğru olup olmadığını önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Ben şimdiden Elmas ve Özmandıracı çiftine mutluluklar diliyorum.

52 yaşındaki Özmandıralı, yoga öğretmeni eşi Ceylan Altunç ile anlaşarak boşanmıştı.