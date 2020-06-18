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Kerim Sabancı’nın gitar pastası
Kerim Sabancı’nın gitar pastası
Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin oğulları Kerim Sabancı dün akşam 24 yaşına bastı. Kerim yeni yaşını aile fertleriyle birlikte karşıladı.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 18 Haziran 2020 - 08:23

Corona virüsü salgını nedeniyle Kerim’in önceki doğum günlerine kıyasla daha sade bir kutlama yapılırken, yalının bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Kerime’e ailesi ve kuzenleri eşlik etti.

Densa Denizcilik Holding’te yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren Kerim Sabancı, kendisi için hazırlanmış gitar şeklindeki pasta önünde poz vermeyi de ihmal etmedi.

Anne Arzu Sabancı, oğlunun yeni yaşını “Canım canımm Kerim Sabancı iyi ki doğmuş, seni çok seviyoruz” sözleriyle kutladı.

Son güncelleme: 08:27 - 18.06.2020
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