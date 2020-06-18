Kerim Sabancı’nın gitar pastası

Corona virüsü salgını nedeniyle Kerim’in önceki doğum günlerine kıyasla daha sade bir kutlama yapılırken, yalının bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Kerime’e ailesi ve kuzenleri eşlik etti.

Densa Denizcilik Holding’te yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren Kerim Sabancı, kendisi için hazırlanmış gitar şeklindeki pasta önünde poz vermeyi de ihmal etmedi.

Anne Arzu Sabancı, oğlunun yeni yaşını “Canım canımm Kerim Sabancı iyi ki doğmuş, seni çok seviyoruz” sözleriyle kutladı.