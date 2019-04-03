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Lagerfeld’in son çalışması ortaya çıktı
Lagerfeld’in son çalışması ortaya çıktı
Geçtiğimiz Şubat ayında hayatını kaybeden fenomen tasarımcı Karl Lagerfeld'in son çalışmaları ortaya çıktı.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 3 Nisan 2019 - 13:08

Lagerfeld, geçtiğimiz 19 Şubat’ta Paris’te hayata gözlerini yumdu. 20. yüzyılın en önemli moda tasarımcısı olarak sayılan Lagerfeld, bu dünyadan göç ederken, ardında tek başına değiştirdiği moda dünyasını bıraktı.


Lagerfeld’in imzasını attığı birçok tasarımın henüz gün yüzüne çıkmadığı tahmin ediliyor. Ancak, bu çalışmalardan bazıları da sergilenmeye başladı.

Lagerfeld’in imzasını attığı son tasarımlar, Monte-Carlo’da gösterildi. Cemiyet hayatının tanınan siması Hülya Biren de Gül Balosu isimli tasarımları yerinden gören isimlerden oldu.

Biren, bu özel geceyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmedi.

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