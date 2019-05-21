16. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

16. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

Ramazan tüm neşesi ile devam ederken iftar sofraları da aynı bereket ve neşe ile donatılmaya devam ediyor. 16.gün iftar menüsü siz ve sevdiklerinizin damak tadına uygun harika yemeklerden oluşuyor. İşte ayrıntılı tarifleriyle 16.gün iftar menüsü…

Kusursuz iftar soflarıyla sevdiklerine harika bir Ramazan yaşatmak isteyenler için hazırladığımız yemek tarifleri herkesin beğenisini kazanacak. 16.gün iftar menüsü ile sunduğumuz yemeklerde hem pratik hem de lezzetli tariflerden oluşuyor. İşte tadı damaklarda kalacak iftar menüsü ve ayrıntılı tarifleri…

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Herkesin sevgilisi, sofraların vazgeçilmezi ezogelin çorbasını daha kolay hale getirdik. İşte pratik ezogelin çorbası tarifi…

-Pastırmalı kuru fasulye tarifi

Geleneksel lezzetlerimizin en beğenileni olan pastırmalı kuru fasulye iftar sofranıza yakışacak türden bir tarif. İşte pratik pastırmalı kuru fasulye tarifi…

Pastırmalı kuru fasulye malzemeleri;

2 bardak kuru fasulye

2 soğan

2 yeşil biber

2 kaşık tereyağı

½ kaşık domates salçası

½ kaşık biber salçası

10-12 dilim pastırma (çemensiz)

½ kaşık un

3 bardak sıcak su

Tuz

Kimyon

Pastırmalı kuru fasulye tarifi

Kuru fasulyeyi yapmadan bir gece önce suya koyup bekletin.

Ertesi gün tencerenin içine tereyağını koyup eritin. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ilave edin. Hafif kavurun. Doğradığınız biberleri de ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra salçaları koyun ve üzerine unu ilave edin. Yaklaşık 3 dakika kadar kavurmaya devam edin.

Daha sonra sıcak suyu yavaşça ekleyin ve bu esna da hafif karıştırın. Üzerine nohutları ekleyin. En sonra dilimlediğiniz pastırmaları ve baharatını ekledikten sonra 25 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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