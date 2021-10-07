Adana, Lezzet Festivali’ne hazır

Adana'da bu sene 5'incisi düzenlenecek olan Lezzet Festivali öncesi kentteki kasap ve kebapçılarda denetimler tamamlandı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, Adana'ya gidecek vatandaşların gönül rahatlığıyla et tüketebileceklerini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu sene 8-10 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta ‘Coğrafya lezzettir’ temasıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sardı. Kentteki kebapçılar, şırdancılar ve bici biciciler, festivalin işlerini açmasını bekliyor. Geçen sene pandemi nedeniyle online düzenlenen festivale bu sene yerli ve yabancı 300 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Festival öncesi Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur’un öncülüğünde oluşturulan ekipler, kentteki kasap ve kebapçılarda denetim gerçekleştirdi. Başta etleri denetleyen ekipler, salata yapılan bölümlerde de inceleme yaptı. İncelemelerde ise herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi.

Yağmur, “Festival nedeniyle çok heyecanlıyız. Esnaflarımız hazır, hiçbir eksik yok. Etlerimizin hepsi vatandaşların gözü önünde olacak. 7 bölgede denetimlerimizi gerçekleştirdik. Çok şükür hiçbir uygunsuzluk yok. Herkesi Adana’ya bekliyoruz” dedi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık ve kasaplık yapan Bedrettin Bakırhan ise “Hazırlıklarımızı yaptık. Günlerdir hazırlanıyoruz. Gelsinler ve lezzetleri tatsınlar. Adana kebaba sadece tuz eklenir, tuz harici başka bir şey girmez ete. Etine güvenen usta tuz harici bir şey koymaz” diye konuştu. (İHA)