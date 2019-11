Asya’nın lezzet başkenti: Yeni Delhi

Şehirde konaklayacaklar için naçizane bir önerim var; otel rezervasyonunuzu önceden yaptıracağınızı göz önünde bulundurarak, OYO zincir şirketlerinden birini tercih etmemenizi öneriyorum. Gittiğinizde oteli bile bulamama ihtimali var. Bunun yerine, Taj Grup, Itc ya da dünya zincirlerini tercih etmelisiniz.

Yeni Delhi'ye adım attığınızda gezi listenizde mutlaka yer alması gereken bazı duraklar var. Bunlardan birkaçı, Kızıl Kale, Jama Masjid, Raj Ghat – ki burası Hindistan'ın en önemli isimlerinden Mahatma Gandi'nin mezarının bulunduğu yer olarak biliniyor, Hint Kapısı, Jail ve Lotus tapınakları. Bu tarihi durakları gezdikten sonra kendinizi şehrin ritmine kaptırıp, sokaklarda özgürce gezinebilir, Yeni Delhi'nin lezzet dolu sokaklarında yerel lezzetleri keşfedebilirsiniz. Hint mutfağının ne kadar geniş ve etkileyici olduğundan bahsetmeye gerek dahi yok. Bu denli kültürel bir coğrafya, yemekleriyle de göz kamaştırıyor.

Şehri gezerken dikkat edeceksiniz, Yeni Delhi sokakları Tuk Tuk adı verilen ufak taşıma araçlarıyla dolup taşıyor. Lakin bu araçlar, her turistik bölgede olduğu gibi, sizin turist olduğunuzu anladığı noktada cebinizdeki parayı almanın peşine düşüyor. Kimi tuk tuk'lar yolu uzatıyor, kimileri tutan miktardan çok daha fazlasını talep ediyor, sizi istediğiniz yere götürmek yerine, şehri bilmediğinizi varsayarak kendi anlaştığı turistik mekanlara götürerek komisyon almaya çalışıyor.

Zira bu şekilde bir macera benim başıma da geldi ve ben baharatçıların olduğu bölgeye gitmek isterken, tuk tuk'un beni yerel baharatçıların olduğu bölgeden ziyade, alakasız ve daha pahalı bir baharatçı dükkanına götürdüğünü fark ettim. Ve çok daha pahalı baharatlar aldım.

Her ne kadar baştan sona donatılmış bir sofraya otursanız da, sokak lezzetlerini keşfetmek isteseniz de, Yeni Delhi her türlü lezzeti tatmanıza fırsat sağlıyor. Örneğin, Hint kültürünün demirbaşı haline gelmiş Dal, burada neredeyse her yemekle servis edilen bir meze gibi görülüyor. Mercimek çorbasına benzer bir lezzet olan Dal, dilerseniz çorba gibi içiliyor, dilerseniz pirinç ile karıştırılarak yoğun bir kıvamda yeniliyor. Aynı şekilde sofraya oturduğunuz an karşınıza mutlaka çıkacak olan bir diğer lezzet de Briyani.

İnce ve aromalı pirinçle yapılan bu yemek, tavuklu ya da sebzeli bir pilav çeşidi gibi de düşünülebilir. Hint mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olarak görülen bir diğer tabak ise Paneer'e ait. Hint kültüründeki en bilinen peynir çeşidi olan Paneer, yüzlerce farklı şekilde servis edilebiliyor, ancak şehirdeki en popüler usül, peyniri kızartmaktan geçiyor. Palak Paneer adındaki peynirli yemek ise, bu meşhur peyniri ve ıspanağı bir arada sunuyor. Bu lezzetler dışında deneyebileceğiniz diğer tabaklara gelecek olursak, karşımıza; Rogan Josh, Pav Bhaji, Dhokla, Keema gibi tarifler çıkıyor. Butter chicken (tereyağlı tavuk) benim en favorim. Hele yanında garlic naan denilen sarımsaklı ekmekle muhteşem bir lezzet… Şehri çok bilmiyor ve vaktiniz yoksa turistik Khan Markete gidip oradaki yerel restoranlarda yemenizi tavsiye ederim. Good Earth adlı mağazayı da gezmenizi tavsiye ederim. Şehrin en güzel yerel kıyafetleriniz satan mağaza…

Eğer biraz daha sokak lezzetlerine yakın bir tat denemek isterseniz, neredeyse her köşe başında bulabileceğiniz Samosa imdadınıza yetişecek. Genellikle kızartılarak pişirilen, içinde farklı lezzetler barındıran, sebzeli ya da etli olarak yenebilen bir çeşit börek Samosa. Eğer daha lokal bir lezzet isterseniz ise, körili tavuk ve pirinç yemekleri, Samosa'da olduğu gibi her köşe başında sizi bekliyor olacak.

Yeni Delhi, sadece kültür dolu sokaklarıyla değil, dünyaya yayılmış lezzetleriyle de etkileyici bir şehir. Her ne kadar dünyanın farklı noktalarındaki metropollere gittiğimizde Hint yemekleriyle karşılaşıyor olsak da, bu lezzetleri yerinde, evden uzakta denemek çok daha lezzetli ve keyifli oluyor. Eğer aklınızda bir sonraki destinasyonunuzu gastronomik amaçlarla belirlemek var ise, Yeni Delhi sizi bekliyor.