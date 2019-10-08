Bakla kaç kalori? Baklanın besin değerleri ve kalorisi…

Bakla (Vicia faba) besleyici, onarıcı ve canlandırıcıdır. Yüksek seviyede C ve B grubu vitaminleri, ayrıca potasyum, demir ve magnezyum bulunur. Güçlü antioksidan özelliklere sahip ve bizi serbest radikallere karşı koruyan polifenollerle doludurlar. Yine, lif bakımından zengin, kurutulmuş veya taze bakla, diyabetle savaşmaya ve bağırsak geçişini düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca, kilo verme diyetlerinde de önerilmektedirler çünkü uzun süre tok hissetmenizi sağlarlar, bu yüzden de birçok vejetaryen ve vegan tarifinde tavsiye edilen bir baklagildir. Peki, bakla kaç kaloridir? İşte baklanın besin değerleri…
BAKLA KAÇ KALORİDİR: 100 gram bakla yaklaşık 341 kaloridir.
BAKLANIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram baklada aşağıdakiler bulunur:
Enerji: 341 Kcal
Karbonhidratlar: 58,59 g
Protein: 26.12 g
Toplam yağ: 1,53 g
Kolesterol: 0 mg
Lif: 25 g
Folat: 423 µg
Niasin: 2.832 mg
Pantotenik asit: 0.976 mg
Piridoksin: 0.366 mg
B 2 vitamini: 0.333 mg
Tiamin: 0.555 mg
A vitamini: 53 IU
C vitamini: 1,4 mg
K vitamini: 9 µg
Sodyum: 13 mg
Potasyum: 1062 mg
Kalsiyum: 103 mg
Bakır: 0.824 ug
Demir: 6.70 mg
Magnezyum: 192 mg
Manganez: 1,626 mg
Fosfor: 421 mg
Selenyum: 8,2 µg
Çinko: 3.14 mg