Bakla kaç kalori? Baklanın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de bakladır. Peki, 100 gram bakla kaç kaloridir? Baklanın kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Bakla (Vicia faba) besleyici, onarıcı ve canlandırıcıdır. Yüksek seviyede C ve B grubu vitaminleri, ayrıca potasyum, demir ve magnezyum bulunur. Güçlü antioksidan özelliklere sahip ve bizi serbest radikallere karşı koruyan polifenollerle doludurlar. Yine, lif bakımından zengin, kurutulmuş veya taze bakla, diyabetle savaşmaya ve bağırsak geçişini düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca, kilo verme diyetlerinde de önerilmektedirler çünkü uzun süre tok hissetmenizi sağlarlar, bu yüzden de birçok vejetaryen ve vegan tarifinde tavsiye edilen bir baklagildir. Peki, bakla kaç kaloridir? İşte baklanın besin değerleri…

BAKLA KAÇ KALORİDİR: 100 gram bakla yaklaşık 341 kaloridir.

BAKLANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram baklada aşağıdakiler bulunur:

Enerji: 341 Kcal

Karbonhidratlar: 58,59 g

Protein: 26.12 g

Toplam yağ: 1,53 g

Kolesterol: 0 mg

Lif: 25 g

Folat: 423 µg

Niasin: 2.832 mg

Pantotenik asit: 0.976 mg

Piridoksin: 0.366 mg

B 2 vitamini: 0.333 mg

Tiamin: 0.555 mg

A vitamini: 53 IU

C vitamini: 1,4 mg

K vitamini: 9 µg

Sodyum: 13 mg

Potasyum: 1062 mg

Kalsiyum: 103 mg

Bakır: 0.824 ug

Demir: 6.70 mg

Magnezyum: 192 mg

Manganez: 1,626 mg

Fosfor: 421 mg

Selenyum: 8,2 µg

Çinko: 3.14 mg