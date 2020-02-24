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Beyaz ekmek kaç kalori? Beyaz ekmeğin besin değerleri ve kalorisi…
Beyaz ekmek kaç kalori? Beyaz ekmeğin besin değerleri ve kalorisi…
Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de ekmektir. Peki, beyaz ekmek kaç kaloridir? 100 gram ekmeğin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...
Sozcu.com.tr
Gurme 24 Şubat 2020 - 10:54

Ekmek binlerce yıldır dünya çapında temel gıdalardan birisidir. Tipik olarak un ve sudan yapılmış bir hamurdan hazırlanan ekmek, yaygın popülaritesine rağmen, genellikle sağlıksız, zararlı ve besin olarak nitelendirilir. Kalori ve karbonhidrat bakımından oldukça yüksek olan beyaz ekmek, protein, yağ, lif, vitamin ve mineral bakımından düşüktür. Peki, ekmek kaç kaloridir? İşte beyaz ekmeğin besin değerleri…

BEYAZ EKMEK KAÇ KALORİDİR: 100 gram beyaz ekmek yaklaşık 264 kaloridir.

BEYAZ EKMEĞİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram beyaz ekmekte aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 264 kcal
Toplam yağ: 3,2 g
Doymuş Yağ: 0,7 g
Çoklu Doymamış Yağ: 1,6 g
Tekli Doymamış Yağ: 0,6 g
Trans yağ: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 491 mg
Potasyum: 115 mg
Karbonhidrat: 49 g
Lif: 2,7 g
Şeker: 5 g
Protein: 9 g
A Vitamini: 1 IU
C Vitamini: 0 mg
Kalsiyum: 260 mg
Demir: 3,6 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,1 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 25 mg

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Son güncelleme: 10:55 - 24.02.2020
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