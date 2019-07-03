Beyran çorbası tarifi: Beyran çorbası nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve faydaları…

Beyran çorbası tarifi: Beyran çorbası nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve faydaları…

Gaziantep denince akla gelen ilk şeylerden biri olan Beyran çorbası, sadece o yörede değil tüm Türkiye’de sevilerek yenir. Kahvaltı dahil günün her öğününde tüketilebilen Beyran çorbası lezzetli ve doyurucu bir yemektir. İçinde bulunan malzemelerden dolayı faydası saymakla bitmeyen Beyran çorbası tarifini sizin için yazdık. İşte tarifi ve faydaları...

Gaziantep'in meşhur tatlarından Beyran çorbası günün her öğününde yenebilen harika bir lezzet. Beyran çorbası faydaları saymakla bitmezken aynı zamanda doyurucu bir yiyecektir. İşte Beyran çorbası tarifi…

BEYRAN ÇORBASI MALZEMELERİ

1 kg kuzu incik

1 bardak pirinç

6 bardak su

1 kaşık tereyağı

1 kaşık biber salçası

Kırmızı pul biber

8-9 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

BEYRAN ÇORBASI TARİFİ

Düdüklü tencerenizin içinde kuzu inciği ve sarımsağı haşlayın. Haşlanan eti ayrı bir yere alın ve iyice didikleyin. Haşlama suyunun içine pirinci ekleyip haşlayın. Üzerine tereyağını, salçayı ve baharatları ekleyip 3-4 dakika kadar kaynatın. En son etleri de ilave edip kısa bir süre kaynatın ve ocaktan alın.

Afiyet olsun.

BEYRAN ÇORBASININ FAYDALARI

Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen, geleneksel lezzetlerimizden Beyran çorbasının vücudumuz için birçok faydası bulunmaktadır.

Nezle, grip gibi rahatsızlıklar için iyi bir şifa kaynağıdır.

İçinde bulunan bol sarımsak sayesinde kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelmesi yanı sıra iyi bir antibiyotik deposudur.

Metabolizmayı hızlandırır.

Bağışıklığı arttırır.

Zayıflamaya yardımcı olur, tok tutar.