Börülce kaç kalori? Börülcenin besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, börülce kaç kaloridir? Börülcenin besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de börülcedir. İşte börülcenin besin değerleri ve kalorisi…

BÖRÜLCE KAÇ KALORİDİR: 100 gram börülce yaklaşık 336 kaloridir.

BÖRÜLCENİN BESİN DEĞERLERİ

100 g börülcede aşağıdakiler bulunur:

Su: 11.95 g

Enerji: 336 kcal

Protein: 23.52 g

Toplam yağ: 1.26 g

Karbonhidrat: 60.03 g

Lif: 10.6 g

Toplam şeker: 6.9 g

Kalsiyum: 110 mg

Demir: 8.27 mg

Magnezyum: 184 mg

Fosfor: 424 mg

Potasyum: 1112 mg

Sodyum: 16 mg

Çinko: 3.37 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 1.5 mg

Tiamin: 0.85 mg

Riboflavin: 0.23 mg

Niasin: 2.08 mg

B-6 Vitamini: 0,36 mg

Folat, DFE: 633 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, İÜ: 50 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0,39 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 5 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.33 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.11 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,54 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg