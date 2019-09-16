Börülce kaç kalori? Börülcenin besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de börülcedir. İşte börülcenin besin değerleri ve kalorisi…
BÖRÜLCE KAÇ KALORİDİR: 100 gram börülce yaklaşık 336 kaloridir.
BÖRÜLCENİN BESİN DEĞERLERİ
100 g börülcede aşağıdakiler bulunur:
Su: 11.95 g
Enerji: 336 kcal
Protein: 23.52 g
Toplam yağ: 1.26 g
Karbonhidrat: 60.03 g
Lif: 10.6 g
Toplam şeker: 6.9 g
Kalsiyum: 110 mg
Demir: 8.27 mg
Magnezyum: 184 mg
Fosfor: 424 mg
Potasyum: 1112 mg
Sodyum: 16 mg
Çinko: 3.37 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 1.5 mg
Tiamin: 0.85 mg
Riboflavin: 0.23 mg
Niasin: 2.08 mg
B-6 Vitamini: 0,36 mg
Folat, DFE: 633 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 3 µg
A Vitamini, İÜ: 50 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0,39 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 5 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.33 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.11 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,54 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg