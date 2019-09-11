Cornflakesli sütlü tatlı tarifi: Mısır gevrekli kolay tatlı nasıl yapılır?

Canımızın tatlı istediği zamanlarda genellikle yapımı kolay ve hafif tatlılar bulmakta zorlanabiliriz ancak cornflakesli tatlı bu iki şartı da karşılıyor. Genelde kahvaltı öğününde tüketmemize rağmen cornflakesli tatlılar favori tatlı listesinize iyi bir giriş yapabilir. Hazırlanışı kolay olduğu gibi serin bir cornflakesli tatlı olmasıyla da içinizi ferahlatacak.

Cornflakesli tatlı dendiğinde aklınızda canlanabilecek karmaşık tariflerin yanı sıra gayet pratik ve kolayca yapılabilecek tarifler bulunuyor. Aile toplantılarında, arkadaşlarınızı ağırlarken veya kendinize verdiğiniz küçük molalarda afiyetle yiyebileceğiniz lezzetli bir cornflakesli tatlıyı evde hazırlamak mümkün. Peki, evdeki malzemelerle en kolay tatlı nasıl yapılır? İşte cornflakesli tatlı ve malzemeleri…

CORNFLAKESLİ TATLI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-2 adet kremşanti

-3 çay bardağı kadar süt

-1,5 su bardağı kadar cornflakes

-1 çay bardağı kadar ceviz içi (iri kıyılmış)

-2 tane elma

Süslemek için:

-1 adet hazır çikolata sosu

-1 adet hazır karamel sosu

CORNFLAKESLİ TATLI TARİFİ

Kremşantiyi bir kaba boşaltıp üzerine yavaş yavaş süt ekleyerek mikserle karıştırıyoruz. İri çekilmiş cevizleri ve cornflakesleri kremşantinin içine ekliyoruz. 2 adet elmanın kabuklarını soyuyoruz ve karışımın içine rendeliyoruz. Karışımımızı birbirine yedirmeye dikkat ederek karıştırıyoruz.

Kek kalıbını streç film veya yağlı kâğıt ile kaplıyoruz. Hazırladığımız karışımı bir kaşık yardımıyla kek kalıbının içine iyice bastırarak yerleştiriyoruz. Kek kalıbını 30 dakika derin dondurucuda bekletiyoruz. Derin dondurucuda soğuyan karışımımızı çıkardıktan sonra çikolatalı ve karamelli hazır soslarla süslüyoruz.

Afiyet olsun.