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‘Danimarka Gastronomi Günü’ etkinliği düzenlendi
‘Danimarka Gastronomi Günü’ etkinliği düzenlendi
Danimarka Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, 2019 Dünya Gıda Günü kapsamında sürdürülebilirlik odaklı Danimarka Gastronomi Günü etkinliğini düzenledi.
Gurme 21 Ekim 2019 - 10:16

Türk ve Danimarkalı şeflerin hazırladığı özel menü Fairmont Quasar Aila Restaurant'ta konukların beğenisine sunuldu. Danimarka Başkonsolosluğu'nun 2019 Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlediği Danimarka Gastronomi Günü'nde sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile diyetin önemine dikkat çekildi. Danimarkalı Şef Christoffer Brink Færch, yardımcısı Philip Grønkjær'in Türk şef Soner Kesgin ile birlikte hazırladığı ve Danimarka-Türk füzyon mutfağının eşsiz örneklerinin sunulduğu yemeğe şirket yöneticileri büyük ilgi gösterdi.

Danimarka Başkonsolosu Anette S.Galskjot

Danimarka Başkonsolosu Anette S.Galskjot

İş ve sanat dünyasından tanınmış simaların katıldığı etkinliğin açılış konuşmasında, Danimarka Başkonsolosu Anette S. Galskjøt, “Danimarka ve Türk mutfağının en iyilerinin yer aldığı bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmak bir ayrıcalık.

Chaine de Rotisseurs Üyeleri

Chaine de Rotisseurs Üyeleri

Bugün 2019 Dünya Gıda Günü’nde sürdürülebilir yaşamı, sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin önemine odaklanırken aynı zamanda iki kültür ve mutfağımızın kaynaşmasını kutluyoruz” dedi.

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