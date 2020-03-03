C vitamini, B1, B2 ve B3 gibi vitaminler açısından zengin olan ejder meyvesi, ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum ve fosfor gibi mineraller bakımından da önemli bir kaynaktır. Antioksidanlar açısından zengin olan ejder meyvesi genellikle “süper meyve” olarak kabul edilir. Peki, ejder meyvesi kaç kalori? Ejder meyvesinin besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…
EJDER MEYVESİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram ejder meyvesi yaklaşık 264 kaloridir.
EJDER MEYVESİNİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram ejder meyvesinde aşağıdakiler bulunur:
Enerji: 264 kcal
Protein: 3.57 g
Toplam Yağ: 0 g
Karbonhidrat: 82.14 g
Lif: 1.8 g
Şeker: 82.14 g
Kalsiyum: 107 mg
Demir: 0 mg
Sodyum: 39 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 6.4 mg
A Vitamini: 0 IU
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg