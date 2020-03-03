Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Ancak kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Faydaları nedeniyle tropikal bir süper yiyecek olarak kabul edilen ejder meyvesinin kalorisi düşüktür. Peki, ejder meyvesi kaç kaloridir? Ejder meyvesinin besin değerleri ve kalorisi hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik.

C vitamini, B1, B2 ve B3 gibi vitaminler açısından zengin olan ejder meyvesi, ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum ve fosfor gibi mineraller bakımından da önemli bir kaynaktır. Antioksidanlar açısından zengin olan ejder meyvesi genellikle “süper meyve” olarak kabul edilir. Peki, ejder meyvesi kaç kalori? Ejder meyvesinin besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

EJDER MEYVESİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram ejder meyvesi yaklaşık 264 kaloridir.

EJDER MEYVESİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram ejder meyvesinde aşağıdakiler bulunur:

Enerji: 264 kcal

Protein: 3.57 g

Toplam Yağ: 0 g

Karbonhidrat: 82.14 g

Lif: 1.8 g

Şeker: 82.14 g

Kalsiyum: 107 mg

Demir: 0 mg

Sodyum: 39 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 6.4 mg

A Vitamini: 0 IU

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg