Enginar yemeği nasıl yapılır? Portakallı enginar yemeği tarifi…

Bazı zeytinyağlı yemeklerin portakal suyu ile pişirildiğinde daha lezzetli olacağını daha önce hiç duymuş muydunuz? Bu yemeklere en güzel örnek de portakallı enginar yemeği… Kışın bol bol pişirebileceğiniz enginar yemeği için bambaşka bir tarif kullanarak portakallar kattık. İşte portakallı enginar yemeği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Özelikle limon suyu ilave edilerek pişirilen yemeklere bir de portakal suyu katmaya ne dersiniz? Hiç yemeklere portakal koyulur mu diyorsanız işte sizin için hazırladığımız enginar yemeği tarifi. Kışın sık sık tüketmemiz gereken sebzelerden biri olan enginarı her defasında aynı tarif ile yapmaktan sıkıldıysanız vereceğimiz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Her ne kadar alışık olmasanız da bir kere yedikten sonra asla vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacak. İşte portakallı enginar yemeği malzemeleri ve tarifi…

Portakallı enginar yemeği malzemeleri

-5 tane soyulmuş enginar

-1 tane büyük boy patates

-1 tane orta boy soğan

-2 tane havuç

-1 bardak taze sıkılmış portakal suyu

-1 kaşık un

-2 kaşık zeytinyağı

-Tuz

-1 küp şeker

Portakallı enginar yemeği yapılışı

Öncelikle enginarları ve patatesleri küp doğrayın. Ardından havuçları yuvarlak şekilde doğrayın. En son soğanları da yemeklik doğrayın. Daha sonra geniş bir tencerenin içine aldığınız zeytinyağı içinde soğanları kavurun. Biraz kavurduktan sonra havucu, soğanı ve enginarları ekleyin. Bu şekilde de 2-3 dakika kavurun. Sonra 1 bardak taze sıktığımız portakal suyunu, 1 yemek kaşığı unu, tuz ve şekeri ekleyip kaynatın. Daha sonra ağzı kapalı bir şekilde kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Afiyet olsun