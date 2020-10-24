Et sevmeyenlerin yeni gözdesi: Balıklı pide

Mutfaklarda ortaya çıkan farklı lezzetler her geçen gün artıyor. Bunlardan biri de balıklı pide oldu. Düzce’de lokanta işleten Engin Topal, kırmızı et sevmeyenler için balıklı pide yapmaya başladı.

BALIKLI PİDE NASIL YAPILIR?

Balıklı pidede kıyma yerine levrek, palamut, çinekop gibi balıklar kullanılıyor. Balıklar kılçıklarından temizlenerek dilimleniyor. Balıkla birlikte içine konulacak olan domates, soğan, biber gibi malzemeler ekleniyor. Daha sonra bir araya getirilen malzemeler harç yapılarak pidenin içine döşenip, fırına veriliyor.

“ETE GÖRE BALIK DAHA HAFİF”

Balıklı pide fikrini hayata geçiren Engin Topal, balık tüketimiyle ilgili şunları söyledi:

* Türkiye olarak çok şanslı bir ülkeyiz. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Ama balık tüketimimiz Avrupa’ya göre daha az. Bu tüketimin artması ve herkesin balık yemesi için değişik yollara başvurmak istedik. Balıklı pide yaptık. Müşterilerimiz de çok beğenmeye başladı.

* Ete göre biraz daha hafif olduğu için müşterilerimiz bu ürünleri tercih ediyor. Diyet olarak da balığı tercih ediyorlar. (DHA)

