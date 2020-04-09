Evde kolay pizza tarifi ve malzemeleri… Evde pizza nasıl yapılır?

Evde kolay pizza tarifi ve malzemeleri… Evde pizza nasıl yapılır?

Dışarıya çıkmak istemeyen vatandaşlar evde pizza tarifini araştırıyor. Sevilen fakat bol kalorili olan genellikle çabuk olması sebebiyle eve sipariş verilen pizza evde de basitçe yapılabiliyor. Evde pizza nasıl yapılır? Kolay pizza hamuru tarifi ve evdeki malzemelerle yapabileceğiniz pizzaya dair öneriler…

Herkesin evde olduğu bu günlerde evde pizza tarifi en çok merak edilen konular arasında. Pizza çoğunlukla dışarıdan sipariş edilmesine rağmen evde de kolayca yapılabilen lezzetli bir yemek olarak göze çarpıyor. Lezzetli ve ince hamurlu pizzanın nasıl yapılacağına kolay ve pratik tarif haberimizin devamında…

EVDE PİZZA MALZEMELERİ

Hamuru için;

3,5 su bardağı un (450-500 gram eder)

Yarım paket yaş maya (20 gram)

3-4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt suyu (tercihe bağlı)

Bir miktar ılık su ve tuz.

Sos için malzemeler:

3 iri domates

1 silme çorba kaşığı domates salçası

1 silme çorba kaşığı şeker

1 tutam tatlı kırmızıbiber, 1 tutam karabiber

1 tatlı kaşığı tuz (hassasiyetinize göre)

İnce kıyılmış 3 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Üstüne:

Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

Sucu, mantar, zeytin ve istediğiniz her türlü malzeme

EVDE PİZZA TARİFİ

Evde pizza tarifimiz hem çok kolay hem de lezzetli. Evde ince pizza hamuru yapabilir, arkadaşlarınızla sohbet sofraları kurabilir, pizza keyfi yaşayabilirsiniz. Evde pizza keyfine hazır mısınız? Tam kıvamında ev yapımı pizza tarifi püf noktalarıyla sitemizde. Zahmetsizce hazırlayıp servise hazır hale getirebileceğiniz ev yapımı pizza ile lezzet dolu anlar yaşamaya hazırsanız malzemeleri not almaya başlayabilirsiniz.