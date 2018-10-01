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Frankie son bahar tadımı
Frankie son bahar tadımı
Sonbahar geldi ve İstanbul hareketlenmeye başladı. Fine-dining restoranlar yeni menülerini hazırladı.
Ebru ERBERDİ
Gurme 1 Ekim 2018 - 14:04

Geçen hafta yine İstanbul'un en iyi restoranlarından biri Frankie'de tadımdaydık. Çizgisini çok beğendiğim şef Melih Demirel Türkiye'den yöresel topladığı ürünlerle sezona çok güzel bir hazırlık yapmış ve sürdürülebilir ürünlerle tüm kış boyunca bu özel lezzetleri menüsünde bulunduracak.

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Başlangıç olarak Malkara'dan getirdiği mercimekleri ilik suyuyla hazırlayıp tam bir kış çorbası yapmış. Sunumunda brüksel lahanası yaprakları, çiğdem ve simit krutonları kullanmış.

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Ev yapımı lakerda fava ile muhteşem bir uyum sağlamış. Lakerdanın tadını sevmeyen bile fava ile birlikte çok rahat deneyebilir.

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Fırınlanmış pancarın içindeki çam fıstığı pancara çok güzel bir aroma katmış. Meşe kömüründe ızgara minekop en favorilerimdendi. Kimyon kullanmayı sevene şef, bu yemekte de lahanaya kattığı kimyonla minekopa farklı bir lezzet katmış. Giresun Karakaya'dan gelen pirzolalar da çok başarılı diyebilirim.

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Bu yemekte de kızarmış uykulukla tabağa farklı bir boyut kazandırmış. Tatlı olarak hazırladığı kendine has baklava denemeniz gereken lezzetlerden biri…

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Ben hiç çatal bıçak kullanmadan elimle kağıt helva yermiş gibi yedim. Yanında servis ettiği lor peynirli dondurma gerçekten çok başarılıydı.

İstanbul'da çok restoran var ama gerçekten ürünlerimizi ön plana çıkaran restoranlar benim için çok önemli… Doğru ürün kullanmak bilgi işidir, araştırma ve özen gerektirir, bu bağlamda Frankie gerçekten hem damak tadınıza hitap ediyor hem de yediğiniz yemeğin hakkını verdiriyor.

Frankie denince sadece yemek yazmak haksızlık olur çünkü yemekle beraber müziğe de çok önem veriliyor. Hafta içi sahne alan vokal sizi eski şarkıların yeni yorumlarıyla adeta geçmişe götürüyor. Everything But the Girl'den I miss you like the deserts miss the rain, Sade , Sezen Aksu klasikleri ve Neşet Ertaş'tan türkülere kadar harika bir repertuara sahip… Özel yemekleriniz için bu adresi listenize ekleyin derim. Üstelik sahipleri İrem ve Kaya Demirer çifti sizi adeta evinizde hissettiriyor.

Son güncelleme: 14:19 - 01.10.2018

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