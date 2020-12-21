Hatay’ın unutulan lezzeti: Sasiço

Gastronomi alanında birçok projeye imza attıklarını söyleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi gastronomi şefi Celil Erkan, ninesinden öğrendiği sasiço yemeğinin yüz yıllardır Hatay’da yapılan lezzet olduğunu dile getirdi.

Erkan, “Orta Asya Türk devletleri, göçebe hayatı yaşadıkları zamanlarda, geçimlerini hayvancılıkla sağlıyordu. Hayvanlardan elde ettikleri etleri, daha uzun günlere saklamak amacıyla kuzunun bağırsağına doldurarak yaptıkları bir lezzetti. At üzerinde bir yerden bir yere giderken acıktıklarında, doğadan hemen bir çöp şiş kopartıp, kuzu bağırsakları altışar santim şeklinde keserek, ateş üzerinde pişirip yedikleri bir lezzettir. Hatay’da da bu lezzet yüz yıllar önce yapılırdı” dedi.

HEM ŞİŞTE HEM TAVADA YAPILABİLİYOR

Sasiço yemeğinin yapılışını anlatan gastronomi şefi Erkan, “Sasiço yemeği, kuzu kıyması, tuz, karabiber, kimyon, toz biber, yenibahar ve sarımsaktan oluşmaktadır. Bunların hepsini yoğurduktan sonra, kuzu bağırsaklarının içine dolduruyoruz, daha sonra kuzu bağırsağını altışar santim aralıklarla bağlıyoruz. Son olarak, çöp şiş olarak mangalda pişirilebilen sasiço yemeği, tavada kızartılarak da yapılabiliyor” diye konuştu.

Antakya sosisi olarak da adlandırılan, unutulmaya yüz tutmuş sasiço yemeğini yeniden topluma kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Erkan, Hatay’ın tüm lezzetlerini geçmişten geleceğe aktarma çabasında olduklarını söyledi. (DHA)