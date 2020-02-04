Hibiskus çayı kaç kalori? Hibiskus çayının besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, hibiskus çayı kaç kaloridir? Hibiskus çayının besin değerleri ve kalorisi...

Hibiskus çayı, kan basıncını ve tansiyonu dengeler, kolesterolü düşürür, idrar söktürür, sindirim sistemini rahatlatarak kabızlığı ve şişkinliği de giderir. Hibiskus çayı zayıflamaya olan etkisi ve vücuda olan faydaları ile ünlü bir çaydır. Karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerini dengeler. Bu sayede zayıflamak isteyenlerin hedefledikleri kiloya ulaşmasını kolaylaştırır. Ayrıca, kilo alımına sebep olan ödemin, vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Peki, hibiskus çayı kaç kaloridir? İşte, hibiskus çayının besin değerleri…

HİBİSKUS ÇAYI KAÇ KALORİDİR: 100 gram hibiskus çayı yaklaşık 37 kaloridir.

HİBİSKUS ÇAYININ BESİN DEĞERLERİ

100 gram hibiskus çayında aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 37 kcal

Toplam Yağ: 0,7 g

Doymuş Yağ: 0,3 g

Çoklu Doymamış Yağ: 0 g

Tekli Doymamış Yağ: 0,1 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 3 mg

Potasyum: 9 mg

Karbonhidrat: 7 g

Lif: 0,3 g

Toplam Şeker: 6 g

Protein: 0,4 g

A Vitamini: 296 IU

C Vitamini: 18,4 mg

Kalsiyum: 1 mg

Demir: 8,6 mg

D Vitamini: 0 IU

B6 Vitamini: 0 mg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 1 mg