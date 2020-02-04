Hibiskus çayı kaç kalori? Hibiskus çayının besin değerleri ve kalorisi…

Hibiskus çayı, kan basıncını ve tansiyonu dengeler, kolesterolü düşürür, idrar söktürür, sindirim sistemini rahatlatarak kabızlığı ve şişkinliği de giderir. Hibiskus çayı zayıflamaya olan etkisi ve vücuda olan faydaları ile ünlü bir çaydır. Karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerini dengeler. Bu sayede zayıflamak isteyenlerin hedefledikleri kiloya ulaşmasını kolaylaştırır. Ayrıca, kilo alımına sebep olan ödemin, vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Peki, hibiskus çayı kaç kaloridir? İşte, hibiskus çayının besin değerleri…
HİBİSKUS ÇAYI KAÇ KALORİDİR: 100 gram hibiskus çayı yaklaşık 37 kaloridir.
HİBİSKUS ÇAYININ BESİN DEĞERLERİ
100 gram hibiskus çayında aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 37 kcal
Toplam Yağ: 0,7 g
Doymuş Yağ: 0,3 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0 g
Tekli Doymamış Yağ: 0,1 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 3 mg
Potasyum: 9 mg
Karbonhidrat: 7 g
Lif: 0,3 g
Toplam Şeker: 6 g
Protein: 0,4 g
A Vitamini: 296 IU
C Vitamini: 18,4 mg
Kalsiyum: 1 mg
Demir: 8,6 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 1 mg