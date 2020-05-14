Hira tatlısı tarifi: Hira tatlısı evde nasıl yapılır? İşte nefis hira tatlısı yapılı ve gerekli malzemeleri…

Daha çok Tokat ilinde meşhur olan hira tatlısı, tüm Türkiye’de de lezzetle yenen tatlılardan biri. Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz hira tatlısı, lezzeti ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte nefis hira tatlısı için gerekli malzemeler…

Akşam yemeği için hem yapımı kolay hem de lezzeti bol tatlı arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Hira tatlısı, İç Anadolu'da bilinmekle birlikte daha çok Tokat bölgesinde yapılır. Yapının kolaylığı ve lezzetti ile çok tercih edilen hira tatlısı tarifi…

HİRA TATLISI MALZEMELERİ

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı fındık

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Yarım limonun suyu



HİRA TATLISI YAPIMI

Geniş bir kabın içerisine yumurtayı kırın. Üzerine yoğurt ve zeytinyağın ekleyip iyice çırpın. Homojen bir karışım elde ettikten sonra üzerine irmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip yoğurmaya başlayın.

Hamurun yapışkan bir kıvamı olacaktır. Bu durum sizi korkutmasın, olması gereken de budur. Hamurun yarısını ayırın. Fındıkları rondodan geçirin ve istediğiniz büyüklükte parçalayın. Hamurun ayırdığınız kısmına fındıkları koyup tekrar yoğurun.

Fındıklı ve fındıksız olmak üzere iki çeşit hamur elde etmiş olacaksınız. Hamurların her ikisinden de ceviz büyüklüğünde bezeler koparın. Bir tabağın içine irmik koyun ve elde ettiğiniz bezeleri top şeklinde yuvarlayıp irmiğe batırın. Fırın tepsilerine yağlı kağıt serin. Yağlı kağıt üzerine elde ettiğiniz irmikli topları dizin. Hamurların tamamı bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Fırını 180 dereceye ayarlayın 10-15 dakika kadar ısıtın. Tepsileri fırına verin ve üstü kızarana kadar pişirin. Pişme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir ama ortalama olarak 20-25 dakika yetecektir.

Tatlıyı fırına verdiğiniz anda şerbeti hazırlamaya başlayın. Bir tencereye su, şeker ve limon suyunu koyup kaynatın. Tatlı pişene kadar şerbeti soğutun. Tatlılar fırından çıkar çıkmaz, tatlı sıcakken soğuttuğunuz şerbeti dökün. Şerbeti içine çekmesi için 30-40 dakika kadar bekleyin ve içine çektikten sonra servis edin. Afiyet olsun…