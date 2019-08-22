Islak kek tarifi: Islak kek nasıl yapılır?

Sizin de aklınıza çayın yanında ne olsa diye düşündüğünüzde kek geliyorsa bu tarifimize bayılacaksınız. Islak kek, kek tarifleri arasında en güzel ve çikolataya en çok doyduğumuz lezzettir. Peki, bu kadar sevdiğiniz ıslak kekin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız buyurun muhteşem ıslak kek tarifimize…

Akşam yemeğinden sonra içilen bir bardak çay ve yanında bir dilim keke kim hayır der ki. Tüm aile bir aradayken ortamı şahane bir ıslak kek ile taçlandırmak isteyenler için hazırladığımız tarifimiz hem kolay hem de çok lezzetli. İşte daha önce hiç kek yapmamız biri için bile çocuk oyuncağı olacak kadar pratik olan ıslak kek tarifimiz için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışı…

ISLAK KEK İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-3 tane yumurta

-1,5 bardak şeker

-1,5 bardak süt

-1 bardak sıvı yağ

-1 paket kakao (25g)

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-2 bardak un

Sosu için;

– 3 kaşık kakao

– 1 bardak süt

– ½ bardak şeker

Üzeri için;

-Hindistan cevizi

ISLAK KEK TARİFİ

Öncelikle geniş bir kabın içinde yumurta ve şekeri, şeker eriyip karışım bir krema kıvamı alana kadar çırpın. Üzerine sütü, yağı ve kakaoyu ekleyin ve çırpmaya devam edin. Ardından karışıma unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin ve tekrar çırpın.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına yağlayıp kek karışımını döktüğünüz kalıbı koyun. Yaklaşık 30 dakika pişirin.

Bu esna da sütü, kakaoyu ve şekeri iyice karıştırın. Kek piştikten sonra üzerine çatalla delikler açıp sosu üzerine dökün. 1 saat kadar beklettikten sonra Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.