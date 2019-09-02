Kabak yemeği tarifi: Kabak yemeği nasıl yapılır?

Kabağın en taze olduğu mevsimde hafif ve besleyici bir yemek olarak sofralarınızda yer alabilecek kabak yemeği kolay ve lezzetli bir tariftir. Kabak yemeği mis gibi domateslerle, dereotuyla, dilerseniz pirinçle yapabileceğiniz enfes bir yemek. İşte sofranıza koyabileceğiniz sağlıklı ve lezzetli kabak yemeği için gerekli malzemeler ve tarifi…

Hafif yemekler arasında en pratik ve en lezzetli hangisidir deyince akıllara ilk gelen elbette ki kabak yemeğidir. Tam mevsimindeki kabaklar, yine mevsimlik domateslerle birleşiyor ve dereotu ya da kuru naneyle süsleyebileceğiniz şahane bir yemek oluyor. Tabak tabak yemek isteyeceğiniz kabak yemeği kolay yapılan bir tarif olması sebebiyle de birçok kişi için tercih sebebi. İşte lezzetinden ödün vermeyen kabak yemeği için gerekli malzemeler ve tarifi…

KABAK YEMEĞİ MALZEMELERİ

-5 tane kabak

-1 tane kuru soğan

-3 diş sarımsak

-4 kaşık zeytinyağı

-1 tane domates

-½ tatlı kaşığı domates salçası

-2 kaşık pirinç

-2 bardak sıcak su

-Tuz

-Karabiber

-Dereotu

KABAK YEMEĞİ TARİFİ

Orta boy bir tencerenin içinde zeytinyağını hafif kızdırın ve soğanları üzerine atın. Biraz kavurduktan sonra sarımsakları ekleyin. Daha sonra salçayı da ekleyin kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavurma işleminin ardından domatesleri de küp küp doğrayıp ekleyin. Kabakları da dilediğiniz büyüklükte doğrayıp ekledikten sonra baharatlarını ekleyin. Dilerseniz çay bardağı pirinç de ekleyebilirsiniz. Ardından suyunu ekleyip kapağını kapatın. Orta ateşte pişirin. Dereotuyla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.