Keşkül tarifi… Keşkül malzemeleri nelerdir?

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lezzetlerin en bilindiklerinden biri olan keşkül için artık pastane pastane gezmenize gerek yok. Evinizde muhteşem bir keşkül lezzetine imza atabilirsiniz. Peki, keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir? İşte keşkül tarifimiz için ayrıntılar…

Toz badem, rendelenmiş Hindistan cevizi ile muhteşem bir sütlü tatlı yapmaya ne dersiniz. Evet bu lezzet keşkül. Osmanlı mutfağından günümüze mutfağına kadar gelmiş keşkül için hazırladığımı pratik tarif sayesinde artık pastanelere gitmenize gerek kalmayacak. İşte keşkül malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Keşkül malzemeleri

-1 lt süt

-1 bardak şeker

-1 tane yumurta sarısı

-1 paket vanilya

-½ bardak badem tozu

-½ bardak Hindistan cevizi

-1 kaşık pirinç unu

-2 kaşık nişasta

Keşkül yapılışı

Öncelikle sütü, şekeri, yumurta sarısını, nişasta ve pirinç ununu derin bir tencereye alın ve çırpmaya başlayın. Ardından badem tozunu, Hindistan cevizini ve şekerli vanilyayı da eklenerek iyice çırpmaya devam edin.

Daha sonra tencereyi orta ateşe koyun ve sürekli olarak çırparak pişirin. Koyu bir kıvam alıp göz olana kadar pişirmeye devam edin. Daha sonra ocaktan alın. Kâselere koyun. Oda sıcaklığına geldikten sonra buz dolabına koyup dinlendirin.

Çiğ badem ve Antep fıstığı ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.