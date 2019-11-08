Keşkül tarifi… Keşkül malzemeleri nelerdir?

Toz badem, rendelenmiş Hindistan cevizi ile muhteşem bir sütlü tatlı yapmaya ne dersiniz. Evet bu lezzet keşkül. Osmanlı mutfağından günümüze mutfağına kadar gelmiş keşkül için hazırladığımı pratik tarif sayesinde artık pastanelere gitmenize gerek kalmayacak. İşte keşkül malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…
Keşkül malzemeleri
-1 lt süt
-1 bardak şeker
-1 tane yumurta sarısı
-1 paket vanilya
-½ bardak badem tozu
-½ bardak Hindistan cevizi
-1 kaşık pirinç unu
-2 kaşık nişasta
Keşkül yapılışı
Öncelikle sütü, şekeri, yumurta sarısını, nişasta ve pirinç ununu derin bir tencereye alın ve çırpmaya başlayın. Ardından badem tozunu, Hindistan cevizini ve şekerli vanilyayı da eklenerek iyice çırpmaya devam edin.
Daha sonra tencereyi orta ateşe koyun ve sürekli olarak çırparak pişirin. Koyu bir kıvam alıp göz olana kadar pişirmeye devam edin. Daha sonra ocaktan alın. Kâselere koyun. Oda sıcaklığına geldikten sonra buz dolabına koyup dinlendirin.
Çiğ badem ve Antep fıstığı ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.