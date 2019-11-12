Kıymalı lazanya tarifi… Lazanya tarifi nasıl yapılır?

Çok sevdiğiniz makarnaya bambaşka bir lezzet katmak ister misiniz? Sizin için hazırladığımız lazanya tarifi ile bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Dilerseniz sebzelisini de yapabileceğiniz lazanyanın biz bugün kıymalı halini paylaşıyoruz. İşte kıymalı lazanya için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışı…

İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerin birini sorsak hemen hemen herkesin aklına ilk olarak lazanya gelir. Makarnanın çok daha değişik bir hali olan lazanya tarifi isterseniz sadece sebzeli olarak da yapabilirsiniz. Biz bugün kıymalı halini tercih ettik. Akşam yemeğine farklı bir lezzetle ortak olmak isterseniz buyurun…

İşte kıymalı lazanya için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Kıymalı lazanya malzemeleri

-½ paket lazanya

-300 gr kıyma

-2 tane kuru soğan

-1 tane orta boy patlıcan

-4 diş sarımsak

-4 tane domates

-2 yemek kaşığı salça

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Beşamel sosu için;

-2 çorba kaşığı tereyağ

-3 çorba kaşığı un

-2 su bardağı süt

Üzeri için;

-300 gr taze kaşar peyniri

Kıyamlı lazanya tarifi

Kıymalı harcı için;

Öncelikle soğanı, patlıcanı, domatesi ve sarımsağı minik minik doğrayın. Geniş Bir tencerenin içinde sıvı yağı alın ve kıymaları üzerine ekleyerek biraz kavurun. Ardından soğan ve sarımsağı ekleyin. Biraz da bu şekilde kavurduktan sonra salçayı ekleyin. Daha sonra patlıcan ve domatesleri de ekleyin. Tuzunu da attıktan sonra yaklaşık 10 dakika soteleyin. Çok kuru olduğunu düşünüyorsanız biraz su ekleyebilirsiniz.

Kıymalı sos pişince ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Beşamel sos için;

Tereyağını ve unu yanmaz bir tavanın içinde unun rengi değişinceye kadar kavurun. Üzerine azar azar sütü ekleyin ve bu esnada karıştırın. Daha pürüzsüz bir kıvam için blender kullanabilirsiniz. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın.

Lazanya için;

Geniş bir borcamın içini yağlayın. Üzerine bir sıra lazanya dizin. Ardından üzerine beşamel sos dökün ve yayın. Beşamel sosun üzerine de kıyamlı harçtan dökün ve tekrar lazanya dizin. Bu işlemi malzemeler bitene kadar devam edin. Son kattaki lazanyaların üzerine beşamel sos dökün ve üzerine kaşar rendeleyin. 10 dakika kadar dinlendirin ve 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin. Dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.