Köfte tarifi… Köfte tarifi ekmeksiz nasıl yapılır?

Birçok kişi için köfte denince akan sular durur. Her yemeğin yanında yenebilen, tok olsa bile mutlaka tadına bakılabilen lezzetlerden biri olan köfte için bugün alışılmışın dışında bir tarif sunuyoruz. Köfte ekmeksiz nasıl yapılır? Annelerimizin yıllarca ekmekle yaptığı köfte için daha değişik bir tarif olacak ancak çok beğeneceksiniz. İşte köfte tarifi…

Hepimiz annelerimizin o muhteşem köfte lezzetiyle büyüdük. En favori menümüz köfte, patates, makarna oldu. Büyüdük hemen her şey değişti ama o damaklarımızdaki köfte tadı hiç değişmedi. Şimdi onu sunma sırası bizde. Ancak bugün size daha farklı bir köfte tarifi vereceğiz. Ekmeksiz köfte… Ekmeksiz köfte nasıl yapılır? derseniz eğer buyurun tarifimize. İşte köfte malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Köfte malzemeleri



Harcı için;

-½ kg kıyma

-1 tane soğan

-1 diş sarımsak

-Kimyon

-Karabiber

-Tuz

Kızartmak için;

-Sıvı yağ

Köfte yapılışı

Öncelikle soğanı ve sarımsağı soyun ve bir kabın içine rendeleyin. Ardından kıymayı üzerine ekleyin ve iyice yoğurun. Daha sonra baharatlarını da ekleyin ve tekrar yoğurun. Burada yoğurmanız çok önemli ne kadar güzel yoğurursanız o kadar lezzetli olacaktır köfteniz. Dilerseniz içine ince ince kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz. Ardından dilediğiniz gibi şekillendirin ve kızdırdığınız yapın içinde ters düz kızartın. Eğer kızartma yapmak istemiyorsanız aynı şekilde fırında da yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.