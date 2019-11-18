Mozaik kek tarifi… Islak mozaik kek nasıl yapılır?

Mozaik kek, bazı bölgelerde mermer kek olarak da bilinir. Dalga dalga görüntüsü ve şahane tadıyla özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında olan mozaik kek oldukça da pratik bir kek tarifidir. Mozaik pastadan da aşına olduğumuz bu güzel görünüme sahip keki bugün ıslak yapıp daha da güzel hale getiriyoruz. İşte ıslak mozaik kek tarifi…

Adını ve o muhteşem görüntüsünü pastasından hatırlayacağınız mozaik kek tarifini evinize konuk ediyoruz. Dalga dalga görüntüsü adeta ebru sanatını andırsa da tadı her şeyin önüne geçiyor. Sanıldığı kadar da zor olmayan mozaik kek tarifini bugün sizin için biraz ıslatıp daha lezzetli hale getiriyoruz. İşte çayın yanında yiyebileceğiniz o muhteşem mozaik kek tarifi…

Mozaik kek malzemeleri

-3 tane yumurta

-1,5 bardak şeker

-1 bardak fındık yağı

-½ bardak süt

-½ bardak maden suyu

-1 paket vanilin

-1 paket kabartma tozu

-2 kaşık kakao

-2,5 bardak

Mozaik kek yapılışı

Öncelikle şekeri ve yumurtaları beyaz bir kıvam alana kadar mikser yardımı ile çırpın. Daha sonra üzerine sıvı yağ, maden suyu ve sütü de ekleyip çırpmaya devam edin.

Bir kabın içinde unu, kabartma tozunu ve vanilyayı karıştırın ve yumurtalı karışımın içine eleyerek dökün. İyice birbirine karışana kadar yavaşça karıştırın. Bu karışımı iki bölün. Bir parçasının içine kakao ilave edip tekrar karıştırın.

Daha sonra yuvarlak bir borcamı yağlayıp ortasından beyaz kek hamurunu dökmeye başlayın. Biraz döktükten sonra bu sefer kakaolu hamuru üzerine dökün. Bu işlem tüm hamurlar bitene kadar devam etsin. Borcamda yuvarlan yuvarlak değişen iki farklı kek hamuru göreceksiniz. Daha sonra kürdan yardımı ile bu karışımı değişik şekillerde karıştırın.

Fırınınızı 165 dereye ayarlayın ve 35 dakika kadar keki pişirin. Çıktıktan biraz soğutun ve üzerine 1 tatlı kaşı kakao, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çay bardağı sütü karıştırıp dökün. İyice soğutup servis edin

Afiyet olsun.