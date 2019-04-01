Muhallebili etimek tatlısı tarifi: Muhallebili etimek tatlısı nasıl yapılır?

Hem kolay hem lezzetli etimek tatlısı tarifine bir de muhallebi ekledik. Muhallebili etimek tatlısı tarifi ile misafirlerinize harika bir sunum hazırlayabilirsiniz. İşte muhallebi etimek tatlısı malzemeleri ve tarifi…

Son dönemleri popüler tatlarından olan etimek tatlısı pratik yapımı ile sıkça sofralara konuk oluyor. Sizin için etimek tatlısını daha lezzetli hale getirdik ve üzerine muhallebi ekledik. Muhallebili etimek tatlısı tarifi kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir lezzet olacak. Evinizdeki malzemelerle bambaşka bir sunum hazırlamak isterseniz işte muhallebili etimek tatlısı malzemeleri ve tarifi…

MUHALLEBİLİ ETİMEK TATLISI MALZEMELERİ

1 paket etimek

Şerbet için,

1.5 bardak şeker

2 bardan su

Muhallebi için;

1 litre süt

6 kaşık şeker

1 paket vanilya

1 kaşık tereyağı

6 kaşık un

2 kaşık mısır nişastası

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 bardak süt

Fıstık veya meyve

MUHALLEBİLİ ETİMEK TATLISI TARİFİ

Etimekleri dikdörtgen bir borcamın üzerine dizin. Orta boy bir tencerenin içinde şerbet için suyu ve şekeri koyup kaynatın. Kaynamaya başladıktan 2 dakika sonra ocaktan alın. Hafif ılıdıktan sonra etimeklerin üzerine dökün.

Başka bir tencerenin içine sütü koyun. Üzerine tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri ekleyip karıştırmaya başlayın. Orta derece ateşin üzerinde karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvam aldıktan sonra tereyağını ve vanilyayı da ekleyin. Biraz daha karıştırıp ocaktan alın.

Muhallebiyi şerbeti dökülmüş etimeklerin üzerine yayın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Daha sonra dolaba alın.

Üzeri için, krem şantiyi hazırlayıp etimeklerin üzerine dökün. Tekrar buzdolabına koyun. 4 -6 saat sonra yemeğe hazır olacaktır.

Doğranmış fıstık veya meyve ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!